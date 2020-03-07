طرق مضمونة لنجاح الكيكة الأسفنجية

البلاد – نيفين عباس

الكيك الأسفنجى هو الكيك الأساسى المستخدم فى عمل جميع أنواع التورت والجاتوهات والحلوى المختلفة

هناك بعض العوامل التى من شأنها إما نجاح أو إفساد صنع الكيك وبالتالى فشل أو نجاح الوصفة بالكامل

سنسرد لكِ عبر السطور التالية أهم العيوب التى تواجهك عند صنع الكيك الأسفنجى وكيفية التغلب عليها

تابعى السطور التالية للتعرف على تلك النقاط ومحاولة تجنبها حتى تستمتعى بكيك أسفنجى كالذى يباع بالمحال

فى البداية ما هى مكونات الكيك ؟؟

مكونات الكيك الأسفنجى تعتبر أساسية وواحدة لا إختلاف عليها ولكن قد تختلف قليلاً من صنف لأخر فعلى سبيل المثال عند عمل السويسرول نقوم بفصل الصفار عن البياض عكس الكيك الأسفنجى للتورتة فالبيض هنا يخفق كاملاً دون أن يُفصل

المكونات التالية تستخدم لعمل قالب كيك مقاس 28 سـم وهى

8 حبات من البيض الطازج بدرجة حرارة الغرفة وهذا أمر مهم للغاية فالبيض البارد لا يخفق بالشكل المطلوب له

كوب من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا أو خلاصة الفانيليا السائلة

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر

2 ونصف كوب من الطحين أو الدقيق الأبيض الخاص بصنع التورت والحلويات

1/8 ملعقة صغيرة من الملح

والأن بعد أن أصبح لدينا المكونات الأساسية للكيك نبدأ فى سرد النقاط الهامة لنجاح الوصفة

فى البداية يجب كما ذكرنا أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة وطازج

وضع الملح للبيض قبل الخفق يساهم بشكل كبير فى تضاعف حجمه

وضع السكر بالتدريج للبيض أثناء خفقه يساهم فى ذوبانه بالشكل الصحيح المطلوب حتى لا نحصل على سطح دبق للكيك أو نجد بعض الحبوب البيضاء على وجه الكيك

نخل الطحين والبيكينج بودر معاً مرة أو إثنين يساهم فى جعل الكيك خفيف ومرتفع للغاية

الفانيليا توضع مع البيض وليس كما هو متداول بعض خفق البيض

هناك بعض الأمور التى يجب مراعاتها قبل البدء فى عمل الكيك أهمها

تسخين الفرن قبل العمل بنصف ساعة

الحرص على نظافة الأدوات المستخدمة خاصة الأدوات المُبللة يجب تجفيفها

التأكد من صلاحية جميع المكونات قبل إستخدامها

خفق البيض مدة لا تقل عن 5-7 دقائق حتى يتضاعف حجمه

خفق البيض فى إتجاه واحد فقط

عدم تقليب الطحين بقوة أو سرعة عند وضعه للبيض مع الحرص على وضعه على دفعات وتقليبه بخفه

عدم تسوية الكيك على حرارة مرتفعة وتسويته على حرارة متوسطة أى 200 درجة على الرف الأوسط

التأكد من أن الفرن لا يوجد به أى فتحات تسمح بمرور الهواء لأن هذا الأمر يساهم فى هبوط الكيك

عدم فتح الفرن إلا بعد مرور أول 30 دقيقة من وضع الكيك