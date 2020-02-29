الفاكهة واضطرابات القلق.. علاقة جديدة تكشفها الدراسات العلمية

الفاكهة واضطرابات القلق علاقة جديدة كشفتها دراسة جديدة عن البالغين، بحسب تقرير لروسيا اليوم.

وقالت إن الذين يتناولون كميات منخفضة من الفاكهة والخضروات، لديهم احتمالية أكبر للإصابة باضطراب القلق.

3 مصادر فاكهة على الأقل

واستعرضت الدكتورة كارين دافيسون، عضو هيئة تدريس العلوم الصحية في كندا الأمر.

وقالت “بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون أقل من 3 مصادر للفواكه والخضروات يوميًا

هناك كان على الأقل 24 في المئة احتمالات أعلى في تشخيص اضطراب القلق”.

وأضافت: قد يفسر هذا أيضًا جزئيًا النتائج المرتبطة بتدابير تكوين الجسم .

وذلك نظرًا لزيادة مستويات الدهون الكلية في الجسم إلى ما يزيد عن 36 في المائة ، وزاد احتمال اضطراب القلق بأكثر من 70 في المائة.

وقد تكون زيادة الدهون في الجسم مرتبطة بزيادة الالتهاب.

وتشير البحوث الناشئة إلى أن بعض اضطرابات القلق يمكن أن ترتبط بإلتهاب.

بالإضافة إلى تدابير النظام الغذائي وتكوين الجسم، يختلف أيضًا انتشار اضطرابات القلق حسب الجنس والحالة الزواجية والدخل وحالة المهاجرين والعديد من المشكلات الصحية.