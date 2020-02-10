طريقة عمل كرات الرافايلو المالحة بالجبن

البلاد – نيفين عباس
الرافايلو المالح من الأطباق الأوروبية الغير متعارف كثيراً عليها فى الدول العربية
نقدم لكِ طريقة جديدة ومميزة للغاية خاصة فى الحفلات والمناسبات لعمل كرات الرفايلو المالحة المحشوة بخليط الجبن واللحوم المدخنة
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نقوم فى البداية بهرس الجبن التشيدر مع زيت الزيتون جيداً
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نقوم بعدها بفرم البيف بيكون والسلامى قطعاً رفيعة
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نضيف لخليط الجبن الطماطم والزعتر والبيف بيكون والسلامى ويقلب
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نقوم بأخذ الجبن الريكوتا بعد أن نتأكد من تصفيتها تماماً من أى مياه زائدة
بواسطة ملعقة الآيس كريم الصغيرة، نأخذ كمية من الريكوتا
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ثم نقوم بعمل فتحة بواسطة أصبعنا وتحشى الريكوتا بالخليط السابق إعداده
تغلق حبات الريكوتا، وتكرر نفس الخطوات حتى إنتهاء الكمية
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تترك بالفريز مدة 5 دقائق، ثم تخرج ونقوم بتغليفها بالجبن البارميزان المبشور
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في طبق التقديم، نقوم بوضع أوراق الخس
ثم نقوم بلف أوراق الشمندر كبتلات الورد كى تتشكل لدينا وردة بمنتصف الطبق ونضعها فوق الخس
نضع حولها حبات الرافايلو المالحة
ونزين كل حبة بورقة بقدونس وقطعة طماطم وتقدم
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