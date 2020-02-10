بمكونين فقط.. أفضل طريقة لعمل الروب أو الزبادي بالمنزل

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة وبمكونين فقط لعمل الروب أو الزبادى المنزلى بأسهل طريقة ممكنة

المقادير اللازمة

2 كوب كبير من الزبادى أو الروب

2 كيلو من الحليب أو اللبن

طريقة العمل

يغلى الحليب ثم يترك حتى يبرد حتى لايقتل بكتريا الزبادى المفيدة

نقوم بتسخين الفرن ثم يطفئ ويترك حتى يصبح دافئ

تخفق الزبادى أو الروب مع قليل من الحليب جيداً حتى لا تتكتل

ثم توضع الروب على باقى كمية الحليب الدافئ وتقلب جيداً

نحضر صينية ثم نضع أطباق الروب بها ويفضل أطباق فخارية

ثم نضع خليط الروب داخل الأطباق

توضع الصينية داخل الفرن وهو مغلق

ثم تترك بالداخل دون الفتح عليها حتى اليوم التالى

تخرج الروب ثم توضع فى الثلاجة حتى تبرد ثم تقدم