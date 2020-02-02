الاحتلال يوقف استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية

الضفة الغربية – البلاد
قررت إسرائيل وقف استيراد المنتجات الزراعية من الفلسطينيين، وقال نفتالي بينيت وزير الدفاع الإسرائيلي إن قرار وقف استيراد المنتجات الزراعية من أراضي السلطة الفلسطينية سيدخل حيز التنفيذ بدءا من صباح اليوم الأحد.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن الحكومة ستدرس الخطوة الإسرائيلية، وإنها ستتخذ الإجراء المناسب إزاءها.
وفي 9 سبتمبر الماضي، أصدرت الحكومة الفلسطينية تعميما بمنع استيراد المواشي من السوق الإسرائيلية، والاعتماد على التربية المحلية والاستيراد من دول اخرى ، كما تكثف من خطواتها للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال في مجالات الطاقة والصحة، إذ وقعت اتفاقيات مع الأردن ومذكرات تفاهم مع مصر لتكونا بديلين عن المستشفيات الإسرائيلية.
وجاء القرار في ذروة أزمة سياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية.