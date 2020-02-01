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بالصور.. طريقة عمل تورتة الليزي كيك

نيفين عباسaccess_time7 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ       1 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة جديدة مميزة لعمل حلوى الليزى كيك

المقادير اللازمة للتحضير

800 جرام من البسكويت

نصف كوب من السكر الأبيض

إصبعين من الزبدة

نصف كوب من العسل النحل الأبيض

كوب من الكاكاو

شوكولاتة قابلة للدهن للوجه

حبات شوكولاتة مقرمشة

مكسرات مجروشة إختيارى

طريقة التحضير

فى البداية، توضع الزبدة والسكر والعسل على النار حتى تذوب

يضاف لهم الكاكاو وتقلب برفق على نار متوسطة حتى تتجانس المكونات وتذوب تماماً

ترفع من على النار وتترك جانباً لتبرد قليلاً

يكسر البسكويت

ثم يضاف خليط الكاكاو على البسكويت والمكسرات

وتقلب جيداً حتى تتداخل جميع المكونات ويتشرب البسكويت كل خليط الشوكولاتة

يصب المزيج فى صينية تشيز كيك سهلة الفتح

ثم يوضع فى الثلاجة حتى يبرد تماماً

يخرج من الثلاجة وينقل فى طبق التقديم

ثم يغطى الوجه بالشوكولاتة القابلة للدهن

وتزين الحواف بحبات الشوكولاتة

تقدم تورتة الليزى كيك باردة

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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