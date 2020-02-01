بالصور.. طريقة عمل تورتة الليزي كيك

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ طريقة جديدة مميزة لعمل حلوى الليزى كيك
المقادير اللازمة للتحضير
800 جرام من البسكويت
نصف كوب من السكر الأبيض
إصبعين من الزبدة
نصف كوب من العسل النحل الأبيض
كوب من الكاكاو
شوكولاتة قابلة للدهن للوجه
حبات شوكولاتة مقرمشة
مكسرات مجروشة إختيارى
طريقة التحضير
فى البداية، توضع الزبدة والسكر والعسل على النار حتى تذوب
يضاف لهم الكاكاو وتقلب برفق على نار متوسطة حتى تتجانس المكونات وتذوب تماماً
ترفع من على النار وتترك جانباً لتبرد قليلاً
يكسر البسكويت
ثم يضاف خليط الكاكاو على البسكويت والمكسرات
وتقلب جيداً حتى تتداخل جميع المكونات ويتشرب البسكويت كل خليط الشوكولاتة
يصب المزيج فى صينية تشيز كيك سهلة الفتح
ثم يوضع فى الثلاجة حتى يبرد تماماً
يخرج من الثلاجة وينقل فى طبق التقديم
ثم يغطى الوجه بالشوكولاتة القابلة للدهن
وتزين الحواف بحبات الشوكولاتة
تقدم تورتة الليزى كيك باردة