طريقة عمل طبقات تشيز كيك التوت الأزرق بدون فرن

البلاد – نيفين عباس

التشيز كيك حلوى أمريكية شهيرة لها العديد من الطرق اللذيذة وتعتبر من الحلوى الباردة التى يمكن مزج العديد من الأطعمة بها

كإدخال الشوكولاتة مع البندق أو القهوة، وكذلك إدخال الفراولة مع القشطة

نقدم لكم اليوم طريقة عمل تشيز كيك التوت الأزرق بطبقات من التوت أو البلوبيرى بدون فرن!

المقادير اللازمة

300 جرام من البسكويت

100 جرام من الزبدة

عبوة من البلوبيرى المركز مع الصوص الخاص به

200 ملل كريمة خفق

400 جرام جبن قشدى أو جبن كريمى أو جبن ريكونا

سكر بودرة كمية حسب الرغبة

طريقة العمل

فى البداية، يطحن البسكويت مع الزبدة بعد أن تذوب

نحضر صينية تشيز كيك سهلة الفتح

يوضع بها خليط البسكويت

مع مراعاة فرد الطبقات أعلى الجوانب حتى نحصل على حافة

تترك الصينية بالثلاجة حتى تتماسك

تخفق الكريمة مع السكر والجبنة حتى نحصل على خليط قشدى متماسك

نحضر الصينية

نضع فوق البسكويت طبقة من البلوبيرى

ثم طبقة الجبن الكريمى

ثم يغطى الوجه بطبقة البلوبيرى المتبقية

توضع التشيز كيك بالثلاجة حتى تبرد تماماً وتتماسك

تخرج الصينية من الثلاجة وتنقل فى طبق التقديم

ثم تقدم باردة