المرأه متابعات“زيت الأرجان” لصحة البشرة والشعر فرناس حفظيaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ 14 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق يحتوي زيت الأركان أو “الارجان” على نسبة عالية من الأحماض الدهنية مثل حمض اللينوليك والذي يساعد الجلد المعرض لحب الشباب ويقلل الالتهاب ويزيد من مستويات ترطيب البشرة. كما يحتوي على زيت الأركان على أحماض أوميجا 6 الدهنية وهو غني بفيتامين أو فيتامين E، كما انه غني أيضا بمضادات الأكسدة. و يتميز بفوائد جمة للبشرة والشعر بسبب المركبات الغنية والتي تعمل على علاج حب الشباب ويساعد على الحد من التهابات البشرة، كما يساهم في تهدئة خلايا الجلد التالفة. ويمحو زيت الاركان علامات الشيخوخة المبكرة، فيعمل الاستخدام المنتظم له على تقليل شدة التجاعيد وتلاشي بقع العمر باستعادة مرونة البشرة الشابة وبزيادة معدل تجدد خلايا الجلد الصحية. ويساعد زيت الأركان في منع ظهور علامات التمدد من خلال تحسين مرونة الجلد، إذ يساهم فيتامين أ و هـ على تجديد البشرة أثناء ترطيبها. كما يعزز زيت الأرجان من نمو الشعر ويعطيه لمعان صحي كما يجعله ناعم الملمس. كما أثبتت العديد من الدراسات قدرة زيت الأركان على محاربة السرطان وأمراض أخرى، إذ تساعد مستويات عالية من مضادات الأكسدة في الزيت على حماية البشرة من الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى سرطان الجلد. مرتبط