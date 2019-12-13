صور .. هل قلبك بصحة جيدة؟ .. اختبار بسيط يكشف حالة القلب في 40 ثانية!

هل قلبك بصحة جيدة؟ هذا السؤال يمكنك الإجابة عليه بنفسك عبر اختبار بسيط سيستغرق منك فقط 40 ثانية، وفقا لمواقع صحية عالمية.

ونقل موقع “برايت سايد” التجربة الفريدة والتي يمكن أن نستعرضها لك عبر التقرير التالى.

والطريقة، بحسب سبوتنيك، يمكنك عبرها اختبار صحة القلب في غضون 40 ثانية فقط، من خلال تلك الخطوات:

الخطوة الأولى

صب ماء بارد في حوض أو إناء كبير بما يكفي ليناسب يديك، ويجب وضع بعض مكعبات الثلج في الحوض لتحقيق نتائج أفضل.

الخطوة الثانية

ضع يديك في الماء ومكعبات الثلج لمدة 40 ثانية بالضبط، فذلك سيساعدك على معرفة كيفية استجابة دمك عندما يتلامس مع البرد.

بعد هاتين الخطوتين، هناك نتيجتين محتمليتين، وهما:

احمرار الأصابع

إذا صارت أصابعك حمراء، فهذه أخبار جيدة، لأن هذا يعني أنه لا يوجد لديك أي مشاكل متعلقة بالأوكسجين في دمك، وأن قلبك والدورة الدموية بصحة جيدة.

تصبح الأصابع شاحبة أو مزرقة

إذا أصبحت أطراف أصابعك شاحبة أو مزرقة، فربما تكون لديك مشاكل في الدورة الدموية، ويحدث هذا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في خلايا الدم الحمراء أو بسبب وجود مشاكل في إدخال الدم المؤكسج في جسمك.

في هذه الحالة، ينبغي أن تحاول تدفئة المنطقة المزرقة أو تدليكها لإعادتها إلى وضعها الطبيعي، وإذا لم يحدث هذا، فمن الأفضل أن ترى طبيبك، وخصوصا إذا كان اللون المزرق مصحوبًا بما يلي:

– اللهث أثناء التنفس.

– حمى.

– صداع في الرأس.

– ألم في الصدر.

– التعرق.

– تنميل في الذراعين والساقين واليدين والأصابع.

– الدوخة أو الإغماء.