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8 نصائح لتجنب البدانة عند الأطفال

فرناس حفظيaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      15 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نصحت دراسة صحية دولية حديثة من خطر زيادة البدانة عن الأطفال، كما شدد خبراء منظمة الصحة العالمية على إمكانية فعل الكثير للحد من البدانة عند الأطفال.

وذلك وفق صحيفة “الجارديان” البريطانية، وحددوا 8 خطوات لمواجهة البدانة، أبرزها تعليم الطفل مبادئ الطعام الصحي، والحد من الوقت الذي يمضيه أمام التليفزيون والكمبيوتر.

بالإضافة إلى ضرورة النوم لساعات كافية، علاوة على الإشراف الشخصي على تناول الطفل وجبة الفطور ومشاركته ذلك، وتعويده على تناول وجبة خفيفة أثناء اليوم الدراسي، إضافة إلى إلزامه بممارسة أحد النشاطات البدنية كالسباحة أو المشي.

1/ اعتماد طعام صحي.

2/ منع السوائل أثناء الطعام.

3/ تحديد كمية ونوع الطعام.

4/ النوم 8 ساعات يوميا.

5/ تقليص ساعات التصفح على الانترنت.

6/ ممارسة النشاط البدني.

7/ تناول وجبة الإفطار.

8/الإكثار من تناول الخضروات والفواكه.

vernas hefzy

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