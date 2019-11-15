8 نصائح لتجنب البدانة عند الأطفال

نصحت دراسة صحية دولية حديثة من خطر زيادة البدانة عن الأطفال، كما شدد خبراء منظمة الصحة العالمية على إمكانية فعل الكثير للحد من البدانة عند الأطفال.
وذلك وفق صحيفة “الجارديان” البريطانية، وحددوا 8 خطوات لمواجهة البدانة، أبرزها تعليم الطفل مبادئ الطعام الصحي، والحد من الوقت الذي يمضيه أمام التليفزيون والكمبيوتر.
بالإضافة إلى ضرورة النوم لساعات كافية، علاوة على الإشراف الشخصي على تناول الطفل وجبة الفطور ومشاركته ذلك، وتعويده على تناول وجبة خفيفة أثناء اليوم الدراسي، إضافة إلى إلزامه بممارسة أحد النشاطات البدنية كالسباحة أو المشي.