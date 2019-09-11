حلويات سريعة | طريقة عمل مكعبات كيك الشوكولاتة بدون فرن

خاص البلاد – نيفين عباس

بالتأكيد خيار الحلويات التى تصنع فى الفرن أخر ما ستفكرين فيه مع حرارة الصيف

لذا، نقدم لكِ حلى سهل سريع لعمل مكعبات كيك الشوكولاتة لضيوفك بدون الحاجه للفرن

المقادير اللازمة لعمل مكعبات كيك الشوكولاتة بدون فرن

كيك شوكولاتة جاهز أو محضر مسبقاً

شوكولاتة قابلة للدهن

شوكولاتة داكنة مفرومة خشن

طريقة عمل مكعبات كيك الشوكولاتة بدون فرن

تفرم كيك الشوكولاتة

ثم تعجن مع الشوكولاتة القابلة للدهن حتى تتجانس

فى بان مارى أو حمام مائى، تضاف الشوكولاتة الداكنة المفرومة وتقلب حتى تذوب

تترك لتبرد وتصبح بحرارة الجسم

يشكل الكيك مكعبات بواسطة وضعه فى قالب صنع الثلج أو بحسب الرغبة

ثم يوضع بالفريزر دقائق حتى يبدر

ثم يخرج ويغمس بالشوكولاتة حتى تغطيه بالكامل

يترك ليصفى

ثم يقدم بارد