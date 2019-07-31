وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل الرقش النجرانى

البلاد – نيفين عباس

الرقش من الأطباق التى تحظى بشهرة واسعة بمنطقة نجران

وللرقش عدة طرق للتقديم، نقدم لكِ اليوم منها طريقة عمل الرقش النجرانى باللحم

المقادير اللازمة لعمل الرقش النجرانى

طحين بر

ماء للعجن

لحم غنم

حبة بصل

ملح

فص ثوم

قليل من الكمون الناعم

قليل من الهرد

مدهن الرقش، وهو إناء خاص بالرقش

طريقة عمل الرقش النجرانى

يخلط طحين البر مع الماء حتى يشكل عجين

تفرد وتخبز بالتنور

فى مدهن الرقش، يضاف الخبز المخبوز ويغطى

بقدر على النار، يوضع اللحم والبصل والهرد وفص الثوم والكمون

يغمر المزيج بالماء ويترك حتى تمام النضج

بعد نضج اللحم

يرفع مدهن الرقش على النار

ثم يصب مرق تسوية اللحم على الخبز حتى يصبح لين

يوضع اللحم فوق الخبز ويترك على النار حتى ينضج

ثم يرفع من النار ويقدم ساخن مع الكشنة أو بحسب الرغبة