«سم في العسل».. احذر ريجيم الفاكهة لسببين

الخضار والفاكهة ذات فوائد عزيمة للجسم، الجميع يعلم هذا، لكن ماذا لو تناول الإنسان خضروات وفاكهة فقط، اتباعا لنظام غذائى خاص.

يعتمد كثيرون على تناول الخضروات والفاكهة فقط على مدار اليوم، اعتقادا منه أنها الأفضل، لكن العلم الحديث فجر المفاجأة بالأضرار التي تصاحب الفوائد.

تقول الدراسة، بحسب “سبوتنيك”، إن تناول الخضار والفاكهة أكثر من 5 مرات قد يمنع نحو 8 ملايين حالة وفاة مبكرة في العالم.

هذا نظرا للقدرة على خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم وتعزير قوة الجهاز المناعي.

كما أنها تعزز دور الأوعية الدموية، نتيجة للمركبات والعناصر الموجودة داخلها.

لكن في حال اتباع نظام غذائي يعتمد فقط على الخضراوات والفواكه، ينتج عنه أضرار ومنافع نبينها في التقرير التالي:

خفض مستوى الكوليسترول في الدم

كمية الألياف المتوفرة في الفواكه والخضار تساهم بشكل كبير في خفض مستوى الكوليسترول في الدم بنسبة تصل إلى 35 %.

هذا فضلا عن الخلو من الدهون ونسبة السكر القليلة.

خسارة الوزن وتقليل الالتهابات داخل الجسم

تساهم الخضراوات والفواكه في خسارة الوزن، فضلا عن إنها من الأنظمة المضادة للالتهاب والأكسدة واحتوائها على نسبة مخفضة من محفزات الدهون.

قد تتأثر الوظائف الذهنية

الفواكه والخضراوات تعتبر مهمة للألياف والكربوهيدرات لكنهما لا يقدمان كمية كافية من الدهون التي تعتبر ضرورية من أجل سلامة الوظائف الذهنية والتمثيل الغذائي.

هذا فضلا عن خفض مستويات الطاقة بسبب انخفاض الحبوب والبذور والمكسرات.

نقص عدد من الفيتامينات وفقر الدم

النظام الغذائي النباتي، ينتج عنها غياب عدد من الفيتامينات المهمة، كفيتامين “B 12″، و “D”.

هذا الأمر يؤدي إلى نقص الحديد، والمساهم في بعض الأحيان في الإصابة بفقر الدم.