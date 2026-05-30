النائب العام يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

البلاد (منى)
رفع النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح تنظيم موسم الحج لهذا العام.
وأكد اليوسف أن ما تحقق يعكس ما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات لضمان أداء الحجاج مناسكهم بكل يسر وأمان.
وأشار اليوسف إلى أن النيابة العامة كان لها شرف المشاركة ضمن منظومة الجهات الحكومية التي تكاتفت جهودها لخدمة ضيوف الرحمن، والإسهام في دعم الجهود القضائية بما يعزز حفظ الحقوق وضمان تطبيق الأنظمة خلال موسم الحج.
وثمّن الجهود المتكاملة التي بذلتها الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلًا الله تعالى أن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين.
