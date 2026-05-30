المحليات

رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

صحيفة البلاد 14 / ذو الحجة / 1447 هـ      30 مايو 2026
البلاد (منى)
رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1447هـ.
وقال الهويريني: نحمد الله تعالى الذي وفق جميع الجهات المشاركة في خدمة الحرمين الشريفين والحفاظ على أمن وسلامة قاصديها من كلِ فجٍ عميق، سائلًا الله -عز وجل- أن يديم على وطننا الغالي الأمن والرخاء والاستقرار، والمزيد من النجاحات في شتى المجالات تحت ظل القيادة الرشيدة”.
