الرئيس الفلسطيني يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج

هنّأ فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1447هـ.

وأشاد فخامة الرئيس في برقية تهنئة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل الإمكانات والتسهيلات التي مكّنت الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة ويسر، مؤكدًا تقديره لما تشهده منظومة الحج من تطور متواصل في التنظيم والخدمات، بما يعكس الحرص الدائم على رعاية الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار.