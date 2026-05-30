هنأ القيادة بمناسبة نجاح الحج.. المفتي: التناغم والتكامل بين قطاعات منظومة الحج قد ذلّل الصعاب

رفع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة النجاح الذي تحقق في موسم حج هذا العام 1447هـ.

وسأل سماحته المولى عز وجل أن يجزل المثوبة للقيادة الحكيمة – أيدها الله – على ما توليه من رعاية فائقة وعناية مستمرة بضيوف الرحمن، والتوجيه بالمزيد من التسهيلات لهم عبر إطلاق المشروعات التطويرية الكبرى في المشاعر المقدسة، مؤكدًا أن التناغم والتكامل الشامل بين مختلف قطاعات منظومة الحج قد ذلّل الصعاب، ومكّن الحجيج من أداء مناسكهم بسلام آمنين ومطمئنين.

وقال “إن ما شهده العالم اليوم في موسم حج هذا العام من التميز في التنظيم والأمن والإدارة التامة لكل شؤون الحجاج، لهو شاهد على النهج الممتد لهذه الدولة المباركة، التي شرفها الله برعاية البقاع الطاهرة وحمل أمانة خدمة الحرمين الشريفين، وفق التوجيهات السديدة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيّدهما الله”.

وفي ختام تصريحه، دعا الشيخ صالح الفوزان، الله – عز و جل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على توجيهاتهم و مآثرهم العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها، إنه سميع مجيب.