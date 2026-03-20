ضربة تستهدف ميناء بندر لنجة الإيراني.. تضارب بشأن حجم الأضرار واحتراق سفن

البلاد (طهران)

تعرّض ميناء بندر لنجة الإيراني لهجوم مشترك نُسب إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في أحدث تطورات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، وسط تباين في الروايات حول حجم الخسائر الناجمة عن الضربة.

وأفادت شركة أمبري بأن الهجوم استهدف الميناء الواقع على الساحل الجنوبي لإيران، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار طالت السفن التجارية الراسية في الموقع حتى الآن.

في المقابل، نقلت وكالة وكالة تسنيم رواية مختلفة، حيث أكدت أن الهجوم أسفر عن احتراق 16 سفينة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه السفن أو حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحريق.

ويعكس هذا التباين في المعلومات حالة الضبابية التي تحيط بالمشهد الميداني، في ظل تصاعد الضربات المتبادلة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، واستهداف مواقع حيوية مرتبطة بالبنية التحتية البحرية.

ويُعد ميناء بندر لنجة من المواقع المهمة على الساحل الإيراني المطل على الخليج، ما يمنح أي استهداف له أبعاداً استراتيجية، خصوصاً في ظل التوترات المرتبطة بأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.