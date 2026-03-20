طهران تحذر من توسيع الصراع.. عراقجي: دعم واشنطن وتل أبيب سيؤدي لتفاقم الأزمة

البلاد (طهران)

حذّرت إيران من تداعيات أي دعم عسكري يُقدَّم للولايات المتحدة وإسرائيل في ظل التصعيد الجاري، مؤكدة أن ذلك من شأنه توسيع رقعة الأزمة في المنطقة، وسط تأكيدات بعدم نية طهران استهداف الدول المجاورة.

وفي هذا السياق، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، خلال اتصال هاتفي، أن استخدام القواعد البريطانية من قبل الولايات المتحدة في أي عمليات عسكرية ضد إيران سيُعدّ “تواطؤاً في العدوان”، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الإيرانية.

وأوضح عراقجي، بحسب البيان، أن مثل هذه الخطوة “ستُسجَّل في تاريخ العلاقات بين البلدين”، في إشارة إلى تداعيات سياسية ودبلوماسية محتملة على المدى البعيد بين طهران ولندن.

كما شدد على أن تقديم أي دعم لواشنطن أو تل أبيب في تنفيذ ضربات داخل الأراضي الإيرانية “لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط”، معتبراً أن توسيع دائرة المشاركة في العمليات العسكرية سيزيد من حدة التوترات الإقليمية.

وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده “لا تنوي مهاجمة الدول المجاورة”، في محاولة لطمأنة دول المنطقة، لكنه شدد على أن استخدام القواعد العسكرية الأميركية الموجودة في تلك الدول لشن هجمات على إيران “أمر غير مقبول”.