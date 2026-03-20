واشنطن تلوّح بخيارات عسكرية للضغط على طهران.. خطط للسيطرة على جزيرة خارك وتأمين الملاحة في هرمز

البلاد (واشنطن)

تدرس الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب خيارات تصعيدية جديدة للضغط على إيران، تشمل السيطرة على جزيرة خارك الاستراتيجية أو فرض حصار عليها، في خطوة تهدف إلى دفع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

ووفقاً لما نقله موقع أكسيوس، فإن هذه الخطط تأتي ضمن حزمة إجراءات قيد الدراسة داخل واشنطن، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتعطل أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة.

في السياق ذاته، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة كثّفت عملياتها العسكرية فوق مضيق هرمز، مع احتمالية إرسال سفن حربية لتأمين حركة الشحن وحماية الممر الملاحي الحيوي.

وأوضحت المصادر أن واشنطن تعتمد حالياً على طائرات هجومية ومروحيات من طراز “أباتشي” لاستهداف الزوارق الإيرانية، ضمن خطة يقودها البنتاغون، تهدف إلى تأمين الملاحة تمهيداً لإعادة فتح المضيق، وسط توقعات باستمرار هذه العمليات لأسابيع.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية كبرى، إذ يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما جعل أي اضطراب فيه ينعكس سريعاً على الأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً إلى مستويات هي الأعلى منذ نحو عامين.

وتثير هذه التطورات قلقاً متزايداً داخل الولايات المتحدة، لا سيما مع تأثير ارتفاع أسعار الوقود على معدلات التضخم، وهو ما يشكل تحدياً اقتصادياً وسياسياً للإدارة الأميركية، خصوصاً في ظل الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود.

وفي خطوة موازية، وجّه ترامب مؤسسة تمويل التنمية الأمرسكية لتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية لكامل حركة التجارة البحرية عبر الخليج، مؤكداً أن البحرية الأميركية قد تبدأ، عند الضرورة، بمرافقة ناقلات النفط في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، في مؤشر على استعداد واشنطن لتصعيد حضورها العسكري لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.