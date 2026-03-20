سوريا تنأى بنفسها عن التصعيد الإقليمي.. الرئيس أحمد الشرع: نحسب خطواتنا بدقة لتجنب النزاع

البلاد (دمشق)

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع توجه بلاده نحو تجنب الانخراط في الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، في ظل اتساع رقعة المواجهات العسكرية التي طالت عدة دول في المنطقة عقب الضربات الأميركية–الإسرائيلية على إيران.

وفي كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب بدمشق، شدد الشرع على أن ما تشهده المنطقة يمثل “حدثاً كبيراً نادراً في التاريخ”، مشيراً إلى أن القيادة السورية تتعامل مع التطورات بحذر بالغ، قائلاً إن دمشق “تحسب خطواتها بدقة شديدة” وتعمل على إبعاد البلاد عن أي نزاع.

وأوضح أن سوريا، التي كانت لسنوات طويلة ساحة صراع إقليمي ودولي، تسعى اليوم إلى ترسيخ مرحلة جديدة تقوم على الاستقرار الداخلي والانفتاح الخارجي، مؤكداً أن بلاده باتت على وفاق مع الدول المجاورة إقليمياً، إضافة إلى علاقات متوازنة على المستوى الدولي، مع استمرار التضامن مع الدول العربية.

وأشار الرئيس السوري إلى أن التحول الجاري يعكس انتقال البلاد من موقع التأثر بالصراعات إلى دور أكثر فاعلية في دعم الاستقرار، على المستويين الداخلي والإقليمي، في ظل تحديات متسارعة تشهدها المنطقة.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتسع فيه دائرة المواجهة، حيث اندلعت الحرب عقب ضربات واسعة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير الماضي، لترد طهران بهجمات صاروخية واستهداف مصالح أميركية في المنطقة.

وامتد التصعيد إلى دول مجاورة، إذ شهد لبنان ضربات إسرائيلية متبادلة مع حزب الله، كما طالت الهجمات مواقع لفصائل مسلحة في العراق، في حين استهدفت عمليات أخرى مصالح أميركية ومجموعات كردية في شمال البلاد، ما يعزز المخاوف من انزلاق المنطقة إلى صراع إقليمي شامل.