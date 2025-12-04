الزخم التقني في المملكة يجذب كبرى الشركات العالمية لتوسيع حضورها عبر مقار إقليمية وشراكات استراتيجية

البلاد (الرياض)

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً رقمياً متسارعاً، مدفوعاً بزخم تقني كبير يعزز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار. وقد أسهم هذا التحول في جذب كبرى الشركات العالمية لتوسيع استثماراتها عبر افتتاح مقار إقليمية، وإنشاء مراكز بيانات، وعقد شراكات استراتيجية.

وعلى هامش مشاركة “سينتينل وان” SentinelOne، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي، في مؤتمر “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025″، أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، أكد عز الدين حسين، المدير الإقليمي الأول لهندسة الحلول في الشركة، أن المملكة تشهد تحولاً رقمياً نوعياً جعلها في طليعة الدول المتقدمة في تبني التقنيات المستقبلية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والسحابة، والأمن السيبراني.

وأشار حسين “إلى أن هذا الزخم التقني الكبير أسهم في استقطاب كبرى الشركات العالمية نحو السوق السعودي، سواء من خلال افتتاح مقار إقليمية، أو إنشاء مراكز بيانات متقدمة، أو عقد شراكات استراتيجية جديدة”.

وفي هذا الإطار، افتتحت “سينتينل وان” مؤخراً مقرها الإقليمي في العاصمة الرياض، في خطوة تعكس التزامها بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز تواجدها في المنطقة لتكون أقرب إلى شركائها وعملائها في القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تعزيز بنية الأمن السيبراني في المملكة.

وفي تعليقها على الأمر، قالت مريم الوزاني، المدير الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى سينتينل وان: “تُعدّ المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية ديناميكية وسرعة في النمو عالميًا، ويعكس استثمارنا الكبير في المقر الجديد بالرياض ثقتنا بإمكانات المملكة. يرتكز أحد أهم محاور رؤيتنا على تنمية المواهب السعودية من خلال البرامج التدريبية وورش العمل التطبيقية والتجارب التعليمية الواقعية، كما نقوم بإنشاء مختبرات متخصصة في تعقّب التهديدات والتعاون الوثيق مع المؤسسات الأكاديمية بهدف توفير المسارات العملية لمختصي الأمن السيبراني في المستقبل. وتساهم هذه المبادرات في تمكين المملكة من بناء الكوادر الرقمية ذات المهارات المتميزة والمؤهلات الرفيعة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030”.

ويُعدّ المقر الجديد لشركة “سينتينل وان” بوابة لتعزيز التعاون مع الشركاء والعملاء والجهات الحكومية في السعودية، فيما تسمح العمليات المحلية لشركة “سينتينل وان” بدعم المبادرات الوطنية للأمن السيبراني بشكل أسرع وتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية ومساندة الشركات في مسارات التحول الرقمي. وستعمل حلول الشركة للذكاء الاصطناعي على حماية البنى التحتية الحيوية وبيئات الحوسبة السحابية الحديثة والنقاط الطرفية والهويات الرقمية الموزّعة على نطاق واسع، من خلال تمكين القدرات الفريدة للكشف والتحقيق والاستجابة الآلية للتهديدات.

رفع الوعي بأمن أنظمة التشغيل وإنترنت الأشياء

يؤكد معاذ السويلم، المدير الإقليمي للمبيعات لدى نوزومي نتووركس Nozomi Networks، الشركة الرائدة عالميًا في أمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء، على هامش المشاركة في معرض بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025:”يُعدّ معرض “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا” الحدث الأبرز في مجال الأمن السيبراني على مستوى المنطقة. وتتمثل رسالتنا في رفع مستوى الوعي حول أمن أنظمة التشغيل وإنترنت الأشياء، وتعزيز التواصل مع العملاء والشركاء، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه حلول “نوزومي نتووركس” في دعم الامتثال وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية. ونهدف من خلال مشاركتنا إلى استعراض قدراتنا في توفير رؤية فورية واكتشاف التهديدات بشكل لحظي لحماية البيئات الصناعية، وتمكين المؤسسات من المضي بثقة نحو التحوّل الرقمي”.

وأضاف السويلم: “نتوقع بروز ثلاث توجهات رئيسية خلال المرحلة المقبلة: تقارب الأمن السيبراني بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) والتشغيل (OT)، وتنامي التهديدات والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تشديد متطلبات الامتثال التنظيمي”، لافتاً إلى أن “المؤسسات التي تستثمر اليوم في أطر عمل متوافقة مع اللوائح التنظيمية، وفي تقنيات استخبارات التهديدات المتقدمة، والمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستكون الأفضل استعداداً لحماية البنية التحتية الحيوية، ودعم المرحلة التالية من النمو الرقمي في المملكة”.

السعودية وجهة لكبرى شركات التكنولوجيا

أعلنت تينابل Tenable، الشركة المختصة بإدارة التعرّض السيبراني، عن تأسيس كيان قانوني جديد لها رسميًا في المملكة العربية السعودية، ليعكس استثمار الشركة المتنامي في المنطقة والتزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي الطموح الذي تشهده المملكة في إطار رؤية 2030.

وفي هذا الإطار، قال ديفيد كامينز، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى تينابل: “لا يمكن لأحد إنكار حجم الطموح وسرعة الابتكار اللذين نشهدهما في المملكة العربية السعودية، لكن الطموح بهذا الحجم يجلب تحديات جديدة في الوقت ذاته. فالبنى الرقمية نفسها التي تدفع مسيرة التقدم الوطني – الذكاء الاصطناعي والسحابة وإنترنت الأشياء – تفتح أيضاً فرصاً جديدة لاستغلالها من قبل خصوم يتطورون بسرعة. وفيما لم يعد الأسلوب الأمني التقليدي صالحاً فإننا بحاجة للانتقال من الدفاع المجزّأ المعتمد على الجهود اليدوية إلى نظام موحّد واستباقي وآلي. ويعكس إنشاء كياننا الجديد التزام تينابل بدعم شركائنا في المملكة من خلال توفير رؤية إدارة التعرّض والدعم المحلي الضروريين لحماية هذا التحول المدهش وصون مكتسبات رؤية 2030.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التوسع المتسارع يعكس ثقة الشركات العالمية في البيئة الرقمية والتنظيمية في المملكة، ودورها المحوري في تشكيل مستقبل الابتكار التقني في المنطقة. ومن المتوقع أن يشهد القطاع مزيداً من النمو خلال السنوات المقبلة بدعم من رؤية السعودية 2030.