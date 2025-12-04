تزكية باجنيد لرئاسة اللجنة التشاورية لكليات وأقسام الإعلام في المملكة

البلاد (جدة)

شهدت أعمال اللجنة التشاورية لكليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل الأكاديمي والإعلامي، وذلك بتزكية الدكتور أيمن باجنيد عميد كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز رئيسًا للجنة لدورتها المقبلة، خلال الاجتماع الذي عُقد ضمن فعاليات مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية بجامعة الملك عبدالعزيز.

وجاء هذا الإجماع تقديرًا لما يتمتع به الدكتور باجنيد من خبرات واسعة في المجالات الإعلامية والأكاديمية، إلى جانب حضوره في تطوير البرامج التعليمية وإدارة المبادرات التي تدعم قدرات الطلبة وتؤهلهم لسوق العمل.

وقدم أعضاء اللجنة شكرهم وتقديرهم لرئيس اللجنة السابق الدكتور شاكر الذبياني، نظير جهوده التي أسهمت في تأسيس عمل اللجنة وتحقيق حضورها في دعم كليات وأقسام الإعلام بالمملكة.

كما ناقش الاجتماع سبل توسيع الشراكات المهنية بين الجامعات والجهات ذات الصلة بقطاع الإعلام، بما يعزز فرص التدريب ويرفع من مستوى التخصصات الحديثة الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في صناعة الإعلام.

الجدير بالذكر أن الاجتماع استعرض نتائج النجاح الذي حققه مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية، وما تضمنه من أنشطة أسهمت في صقل مهارات الطلبة وإبراز ابتكاراتهم السينمائية، الذي يأتي في إطار دعم وتنمية المواهب الوطنية في المجال الإعلامي.