منصة «نت زيرو» تحصد المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء ضمن جوائز قمة G20 Startup20

البلاد (الدمام)

حقّقت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا على الساحة الدولية بعد حصول منصة “نت زيرو” – أحد مخرجات برنامج سدرة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة – على المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء ضمن جوائز قمة G20 Startup20 لعام 2025، والتي استضافتها جنوب أفريقيا.

ويجسّد هذا الفوز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في تطوير التقنيات البيئية الحديثة، لاسيما الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة مشاريع التشجير وتوثيق أثرها البيئي وتحسين استدامتها.

وأعرب الشريك المؤسس لمنصة نت زيرو الدكتور محمد الشيخ عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يسجَّل باسم الوطن، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس قوة الحراك السعودي في مجال الابتكار البيئي، وقدرة الكفاءات الوطنية على تقديم حلول رقمية متقدمة تستند إلى المعرفة والخبرة، وتنسجم مع توجهات المملكة في تعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور الشيخ أن هذا الإنجاز هو ثمرة عملٍ منهجي شارك فيه فريق متخصص عمل على تطوير أدوات رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد أثر التشجير وتحسين كفاءته، وتمكين المؤسسات من إدارة بياناتها البيئية وفق أساليب علمية دقيقة.

وقدم الشريك المؤسس شكره لجمعيه رؤية الرياده على الترشيح للمشاركة في قمة العشرين للشركات الناشئة، والشكر القدير لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر آل سعود على دعم سموه لرواد الأعمال للوصول بابتكاراتهم للعالميه ، والشكر كذلك لكافة الشركاء والجهات الداعمة التي أسهمت في تحقيق هذا المسار، مؤكداً التزام منصة نت زيرو بمواصلة تطوير حلول وتقنيات تخدم البيئة وتوفر قيمة مضافة للمؤسسات التي تعتمد عليها، بما يعزز حضور المملكة في مجالات التكنولوجيا الخضراء عالميًا.