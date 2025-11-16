ضمن منتدى تورايز العالمي بحضور وزير السياحة.. «زادك» توقع اتفاقية مع أكاديمية «سيزار ريتز» السويسرية لدعم قطاع الضيافة

* رانيه معلا: برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات السوق المحلي

البلاد (الرياض)

بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب، وقعت الأكاديمية السعودية لفنون الطهي “زادك” اتفاقية شراكة استراتيجية مع أكاديمية “سيزر ريتز” السويسرية للضيافة، لتقديم برامج تعليم وتدريب مبتكرة في فنون الطهي، تجمع بين الخبرة المحلية والمعايير السويسرية الرفيعة بقطاع الضيافة، وتهدف لإنشاء نموذج تعليمي يلبي احتياجات السوق السعودي والعالمي، بما يعزز مهارات الكفاءات الوطنية ويسهم بتأهيلهم وتمكينهم بهذا المجال تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وجاءت هذه الاتفاقية ضمن منتدى تورايز العالمي للسياحة في الرياض، بحضور مؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأستاذه رانيه معلا وسفيرة سويسرا بالمملكة السيدة ياسمين شاتيلا والمدير التنفيذي لمجموعة التعليم السويسرية السيد ليو وانغ .

وأعربت مؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية لفنون الطهي “زادك” الأستاذه رانيه معلا، عن إعتزازها بتوقيع هذه الإتفاقية مع إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في قطاع الضيافة بما تتضمنه من برامج تعليمية وتدريبية متميزة بهذا المجال، مبينة أهمية هذه الشراكة مع الأكاديمية السويسرية في خلق نموذج تعليمي يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز مهارات الكفاءات الوطنية في قطاعي الضيافة والفندقة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ، وتمكين الشباب والفتيات السعوديين من الالتحاق بسوق العمل بشكل احترافي وفق أعلى المعايير العالمية .

وأوضحت معلا أن الأكاديمية السويسرية ستنقل خبراتها الرائدة ومعاييرها العالمية بقطاع الضيافة إلى المملكة من خلال اتفاقية الشراكة مع الأكاديمية، حيث سيتم ستقدم برامج تدريبية معتمدة وورش عمل متخصصة للكوادر الوطنية على أيدي نخبة من المدربين العالميين ، وذلك انطلاقا من حرص الأكاديمية المستمر على دعم طلابها مهنيًا وإكسابهم ميدانيا مزيدا من الخبرات والمهارات التي تجمع بين الأصالة السعودية والاحترافية العالمية ، في الوقت الذي قدمت معلا شكرها لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر للأكاديمية ولمعالي وزير السياحة لرعايته ومباركته توقيع هذا الاتفاقية مما كان له أكبر الأثر في مواصلة نجاحاتها .