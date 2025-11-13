أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة

البلاد (مناطق)

أدى أصحاب السمو أمراء المناطق ونوابهم، صباح اليوم، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تأسّيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الغيث والرحمة.

شارك في أداء الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، في جامع الإمام تركي بن عبدالله، حيث أمّ المصلين الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ، بحضور الدكتور فيصل السديري وعدد من المسؤولين.

وفي القصيم، أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وسمو نائبه الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة، وأمّ المصلين جابر الناصر.

أما أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، فقد أديا الصلاة في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان، بإمامة الشيخ حسن الحكمي، وسط حضور واسع من المسؤولين والمواطنين.

وفي نجران، شارك سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد المصلين في مسجد الإمارة، حيث أمّهم الشيخ مشعل العتيبي، فيما أدى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الصلاة في جامع خادم الحرمين الشريفين، بإمامة صلاح العريفي، وبحضور وكيل الإمارة وعدد من المسؤولين.

وشهد جامع خادم الحرمين الشريفين بسكاكا أداء الصلاة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وسمو نائبه الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، حيث أمّ المصلين الشيخ طارق السلامة.

وتقدّم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف، حيث أمّهم الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، مذكّرًا بفضل الاستغفار والإنابة إلى الله.

وفي أقدس البقاع، أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الصلاة في المسجد الحرام، بإمامة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، الذي دعا إلى التوبة والرجوع إلى الله وطلب رحمته.

وفي عسير، أدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الصلاة في مسجد الملك فيصل بأبها، بإمامة طلال مرعي، فيما شهدت المنطقة الشرقية حضور سمو نائب الأمير الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز في جامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الخبر، حيث أمّ المصلين الشيخ عمر الدويش.

كما شارك في أداء الصلاة عدد من المحافظين؛ إذ أدى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة الصلاة في جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد – رحمه الله – وسمو الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في جامع الملك عبدالعزيز، وسمو الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في جامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف، إضافة إلى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن في جامع عبدالله الشريع، وسمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية في جامع الإمام محمد بن سعود.

وأدّيت صلاة الاستسقاء في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث توافد المواطنون والمقيمون إلى الجوامع والمصليات في مشهد مهيب، مبتهلين إلى الله أن يغيث البلاد والعباد، وينشر رحمته وبركاته على أرجاء الوطن.