«الحج » تتوج الفائزين بتحدي «إعاشة ثون» في ختام معرض الحج

البلاد (جدة)

توّج نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، الفائزين بجائزة تحدي “إعاشة ثون” في ختام معرض ومؤتمر الحج 2025 بجدة.

ونجحت خمس طاهيات في احتلال المراكز الأولى بالمسارات الخمسة للجائزة وهن: دراين منشي، منى محمد اليماني، فتون هشام حلواني، ريم العنيزان ومنال التلمساني، كما كرّم نائب وزير الحج الشريك الاستراتيجي للجائزة والمنفذ لها مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) بجانب أعضاء لجنة التحكيم والرعاة في الحفل الختامي للمعرض، بحضور وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح وأعضاء مجلس إدارة (أشرقت) والرئيس التنفيذي المهندس محمد بادغيش ومديرة المبادرة لينا خشيم.

وجرت التصفيات النهائية في جناح خاص بالمعرض على مدار 3 أيام قبل اختيار الفائزين من قبل لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الطهاة السعوديين، بحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط وعدد من المسؤولين من الوزارة والجهات البحثية والخدمية المشاركة في الحج.

وتأهل 25 طاهيًا وطاهية من أصل 200 تم اختيار 50 منهم في المرحلة الأولى قبل تقليصهم لـ35 ثم 25 ليتم اختيار 5 فائزين أبدعوا في تقديم طبق الثريد المستقى من السنّة النبوية والمحبب للرسول صلى الله عليه وسلم.

وتم خلال الحفل الختامي إعلان منح جامعة أم القرى الفائزين خمسة مقاعد لتدريب الطهاة على مستوى عالمي، قبل التحاقهم بإعداد إعاشة الحجاج في موسم الحج المقبل.

من جهته، عبّر رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) محمد معاجيني عن سعادته بنجاح المبادرة في موسمها الثاني بعد تبني وزارة الحج لها ممثلاً بمركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بالوزارة، مشيرًا إلى أن المبادرة توّجت بفوزها بجائرة (مبدعون) في فئة الخدمات الأساسية المقدّمة من وزارة الحج والعمرة، بجانب اهتمام ودعم ورعاية الوزارة لها وحرصها على نجاحها وذلك بهدف تأهيل طهاة وطاهيات سعوديين للعمل في مجال تقديم الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام.



من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لـ(أشرقت) المهندس محمد بادغيش أن المبادرة تتضمّن 3 مسارات؛ هي التدريب والتأهيل، والتحدي والابتكار، والدعم والتمكين.

وأوضح بادغيش أن المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 200 طاهٍ وطاهية سعوديين تم إخضاعهم لمقابلات شخصية وتجارب عملية من قبل لجنة التحكيم المكوّنة من صفوة الطهاة السعوديين، حيث نجح 50 طاهيًا وطاهية سعوديين في الفوز وتم تكريم الخمسة الأوائل في المعرض.

وأضاف: “سيشارك الطهاة الفائزون في تقديم إعاشة الحجاج في موسم حج 1447هـ عن طريق (أشرقت) لحجاجها من مختلف قارات العالم”.

ويهدف التحدي، الذي نفذته شركة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) إلى استقطاب الطهاة السعوديين المتميّزين وتمكينهم من تقديم حلول إعاشة مبتكرة، تُسهم في رفع جودة الخدمات، وتعكس روحانية تجربة الحج والعمرة، ضمن بيئة تنافسية تدعم الإبداع وتواكب معايير الجودة والسلامة العالمية.

يشار إلى أن هذا التحدي، يعتبر امتدادًا لجهود وزارة الحج والعمرة في ابتكار مبادرات نوعية تُعزز من كفاءة المنظومة الخدمية، وتدعم تمكين الكفاءات الوطنية، بما يُسهم في تقديم تجربة ثرية ومتكاملة لضيوف الرحمن، ترتكز على الإبداع، وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.