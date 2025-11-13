الربيعة: الرعاية الكريمة لمؤتمر ومعرض الحج كان لها الأثر الكبير في نجاح أعماله وتحقيق أهدافه

البلاد (جدة)

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي حظي بها مؤتمر ومعرض الحج، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، كان لها الأثر الكبير في نجاح أعماله وتحقيق أهدافه, معبرًا عن تقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على حرصه الدائم على سلامة وخدمة حجاج بيت الله الحرام، وما يوليه من اهتمام بالغ لتطوير منظومة خدمات الحج والعمرة والزيارة.

ونوّه في البيان الختامي لمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، بمشاركة دارة الملك عبدالعزيز في إبراز الإرث التاريخي للحج والحرمين الشريفين، مثمّنًا جهود صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة الدارة، مشيرًا إلى إشادة مجلس الوزراء بإقامة “ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين” والدور المعرفي الذي تضطلع به الدارة في التوثيق والعرض المتحفي والرقمي.

وأوضح الربيعة أن أعداد الحجاج الذين أُنجزت إجراءات تعاقداتهم حتى الآن, تجاوزت مليون حاج من مختلف الدول، في مؤشر يعكس جاهزية المنظومة واستباقية الإعداد المبكر لموسم حج هذا العام، وحققت النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض نتائج نوعية تمثلت في استقبال أكثر من 204 آلاف زائر بنسبة زيادة تجاوزت 70% عن العام الماضي، ومشاركة أكثر من 270 جهة عارضة، وتمثيل أكثر من 150 دولة، إلى جانب توقيع أكثر من 3,000 اتفاقية وشراكة إستراتيجية بين الجهات الحكومية والخاصة، وبين مكاتب شؤون الحج ومقدّمي خدمات الإعاشة والنقل والسكن، لتسهم في تعزيز تكامل الجهود وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.