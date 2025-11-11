جامعة الملك عبدالعزيز تقدم حلولاً علمية وتقنية كشريك معرفي بمؤتمر ومعرض الحج

البلاد (جدة)

تشارك جامعة الملك عبدالعزيز في مؤتمر ومعرض الحج 1447 تحت شعار “من مكة إلى العالم”، بتنظيم من وزارة الحج والعمرة، وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وذلك كشريك معرفي والذي انطلق اليوم الأحد ويستمر إلى 12 نوفمبر، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة.

وتهدف الجامعة من خلال جناحها في المعرض إلى إبراز جهودها الأكاديمية والمعرفية والبحثية والمجتمعية في خدمة قطاع الحج والعمرة، وتسليط الضوء على البرامج التعليمية والتعريف بدورها في دعم منظومة الحج والعمرة، وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجامعة والجهات المشاركة في المؤتمر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويسلط الجناح الضوء على مساهمات الجامعة من خلال عشائر الجوالة من عمادة شؤون الطلاب في مواسم الحج في الأعوام الماضية والمهام التي قام بها الطلاب لخدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى استعراض جهودها البحثية والعلمية من خلال معهد البحوث، كما شارك مركز المبدعون للدراسات والاستشارات والتدريب، واستعرض خدماته.

وقدمت الجامعة ممثلة في كلية السياحة ابحاث ومبادرات وابتكارات شملت حلولاً تقنية ومستدامة لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن، ركزت على تطوير منظومة النقل بمقترحات لنظام نقل مستدام وأنظمة تعقيم آلية ذكية، وتحسين إدارة الحشود بتطبيق الهندسة السلوكية الرقمية واستخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي في التوجيه والتدريب، وتقديم حلول لتقليل زمن الاستجابة الطبية، ودراسات حول زيادة المسطحات الخضراء والتظليل الذكي لتعزيز الراحة والاستدامة في المشاعر المقدسة.

واستعرضت الجامعة ابتكارات طلبتها من كلية علوم الحاسبات وتقنية المعلومات، شملت أربعة مشاريع لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تم تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والكشف عن الطوارئ وازدحام الحشود، بالإضافة إلى تطبيق يعزز سلامة الحجاج عبر التعرف على الوجه لتوجيه المفقودين، وتضمنت الابتكارات حلاً وقائياً لرصد العلامات الحيوية للحجاج المعرضين للخطر من كبار السن، وتطبيقاً يربط الحجاج بأسرهم باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يسهل المناسك ويزيد من مستوى الأمان والراحة.

وتضمنت مشاركة الجامعة في المعرض ثلاث دورات تخدم مجالي المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، حيث قدمت دورة حول المسؤولية الاجتماعية في الحج والعمرة لإبراز دور الشراكة المجتمعية في خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى دورة متخصصة في مهارات القيادة الإدارية تهدف إلى بناء مهارات القيادة والإشراف لدى المشاركين، ودورة عن إدارة العمل السلوكي في الحج والعمرة لرفع كفاءة المنظومين في التنظيم والتعامل مع ضيوف الرحمن.

وشملت مشاركة الجامعة مشاريع من كلية العمارة، أبرزها مشروعان؛ الأول يستهدف تحسين الراحة الحرارية للحجاج على شبكات المشاة عبر الكشف عن جزر الحرارة الحضرية، والثاني يركز على تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية عبر تطبيق نظم المعلومات الجغرافية، لتحقيق التوزيع الأمثل لحاويات النفايات ومسارات تجميعها في المشاعر المقدسة.

وتشـارك الجامعة في هاكاثون أنسنة المشاعر المقدسة وهاكاثون لوجستيات الحج، وذلك من خلال مشاريع طلابية تجمع بين التخصصات الهندسية والتقنية والإدارية، بهدف دعم المواهب الطلابية في تقديم حلول ذكية وعملية تسهم في تطوير تجربة الحج والعمرة، سواء في جانب أنسنة الخدمات والمرافق أو في رفع كفاءة المنظومة اللوجستية والنقل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.