الأخضر يواصل تدريباته.. ويستدعي الشهراني وكادش

متابعة (هاني البشر)
واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين تدريباته، ضمن معسكره الإعدادي في محافظة جدة، والذي يمتد حتى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، والمقام ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.
وقد أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، أعقب ذلك تمارين الاستحواذ، ثم تطبيق اللاعبين لتمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.
على جانب آخر، لم يكمل اللاعب صالح الشهري الحصة التدريبية، وذلك بعد تعرضه لكدمة في الساق.
من جهة أخرى، انتظم اللاعبان ياسر الشهراني وحسن كادش في معسكر الأخضر صباح الاثنين، بعد استدعائهما من قِبل المدير الفني، وشاركا في التدريبات الجماعية ، واستبعد المدرب حسان تمبكتي للإصابة .
ويواصل المنتخب الوطني مساء غد الثلاثاء تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة السادسة والنصف مساءً، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.