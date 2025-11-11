جامعة الملك عبدالعزيز تدشن فعاليات الملتقى الثاني للجمعيات العلمية

البلاد (جدة)

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، فعاليات الملتقى العلمي الثاني للجمعيات العلمية في الجامعة، بعنوان “الجمعيات العلمية ودورها في تنمية القدرات البشرية”، بمشاركة ٣٠ جمعية تمثل مختلف التخصصات والمجالات العلمية.

وتجول رئيس الجامعة في المعرض المصاحب للملتقى، الذي يهدف لترسيخ دور الجمعيات العلمية وشراكاتها مع القطاع الخاص، ورسم إطار للتعاون وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى إبراز دور الجمعيات العلمية في مشاريع التنمية في المملكة، كما تم تكريم اللجان العاملة والمساهمين في الملتقى.

بدورها أوضحت رئيسة اللجنة العلمية بالملتقى الدكتورة أحلام الزهراني، أن الملتقى يتضمن أربع محاور رئيسية ، تتضمن تنمية القدرات البشرية والشراكات والاتفاقيات بالإضافة إلى خدمة المجتمع والتطوع وكذلك الأبحاث والابتكار وريادة الأعمال ، ويقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في عدد من المجالات ، إذ سيتم مناقشة الجمعيات العلمية بين الفرص والتحديات ، ودور مركز تطوير التعليم الجامعي في تنمية القدرات البشرية، ونظرة على القواعد المنظمة لعمل الجمعيات العلمية.

وأبانت الدكتور أحلام الزهراني أن المناقشات ستعرج على الوقف العلمي ودوره في صنع الشراكات، والتعاون بين القطاع الخاص والأكاديمي، والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وأن الملتقى يأتي لإلقاء الضوء على أهمية الجمعيات العلميه ودورها في تنمية الكوادر البشرية.

من جانبها، أفادت مدير عام إدارة الجمعيات العلمية الدكتورة ليلى بنت محمد الحربي، أن الجمعيات العلمية تخدم 6000 مشترك ونظمت أكثر من 200 ورشة عمل ، فيما قدمت الجمعيات الطبيه 205 ساعة في هيئة التخصصات الصحية.