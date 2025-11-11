أخضر 17 يودع مونديال الناشئين

ودع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا بطولة كأس العالم للناشئين 2025 المقامة في قطر، بعد خسارته أمام نظيره المنتخب المالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب آخر جولات المجموعة الـ 12 للبطولة.
افتتح المنتخب المالي التسجيل عن طريق لاعبه ريموند بومبا عند الدقيقة 61. وضاعف المنتخب المالي النتيجة بالهدف الثاني عن طريق لاعبه ابراهيم دياكيت عند الدقيقة 67.
بهذه النتيجة، احتل الأخضر المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط ليغادر البطولة من دور المجموعات.
بينما جاء منتخب مالي في المركز الثاني بـ6 نقاط، فيما تتصدَّر النمسا الترتيب بست 9 نقاط، بينما تتذيل نيوزيلندا المجموعة بلا نقاط.
وكان المنتخب السعودي قد بدأ مشواره بالخسارة 1-0 أمام النمسا، قبل الفوز 3-2 على نيوزيلندا.
