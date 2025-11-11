تكريم جامعة الملك عبدالعزيز بدرع الشراكة المعرفية في مؤتمر ومعرض الحج

البلاد (جدة)

كرم مؤتمر ومعرض الحج 1447، جامعة الملك عبدالعزيز بصفتها الشريك المعرفي للمؤتمر، وذلك تقديراً لدورها العلمي والتقني ومساهماتها في خدمة ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة منظومة الحج والعمرة.

وسلم مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العميد طلال الشلهوب، الدرع لمدير مركز تطوير التعليم الجامعي الدكتور هاني برديسي، بالنيابة عن رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى ، وذلك بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة للتعاون الدولي الدكتور الحسن بن يحيى المناخرة،

واستعرضت الجامعة خلال جناحها المشارك في المؤتمر عدداً من الابتكارات والحلول الذكية في مجالات إدارة الحشود والنقل المستدام والذكاء الاصطناعي وسلامة الحجاج وتحسين الراحة الحرارية والخدمات اللوجستية في المشاعر المقدسة ، فيما شملت مشاركة الجامعة تقديم دورات تدريبية متخصصة ومشاركات طلابية فعالة في هاكاثون المؤتمر مما يؤكد دورها في تقديم الحلول العلمية والتقنية لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن.