مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025

البلاد (جدة)

تشارك مطوفي حجاج الدول العربية “أشرقت”، بصفتها شريكًا استراتيجيًا في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وينطلق خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025 في مركز جدة سوبر دوم، بمشاركة دولية واسعة لعرض أحدث الخدمات والمبادرات في قطاع الحج والعمرة.

وتهدف أشرقت عبر أذرعتها التنفيذية “إكرام ضيف” و”رحلات ومنافع” و “رواد أشرقت ” إلى إبراز جهودها في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، إلى جانب مبادراتها التطويرية التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل وتيسير رحلة الحاج في المشاعر المقدسة، وستعرض خدماتها عبر جناح يعتبر الأكبر في المعرض، معتمدةً على كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وأساليب مبتكرة تعكس رؤيتها كجهة رائدة في خدمات الحج والعمرة.

ويشهد المعرض استعراض مبادراتها في الذكاء الاصطناعي وباقات خدماتها وإنجازاتها والجديد في استثماراتها لخدمة الحج والمعتمر، كما ستوقع عددًا من العقود مع مكاتب شؤون الحجاج من مختلف الدول، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ومنها اتفاقيات تقنية ومسؤولية اجتماعية وخدمية ولوجستية وتدريبية .

وخصصت “اشرقت” بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة جناح خاص عن تحدي إعاشة ثون الذي أطلقته وزارة الحج مؤخراً حيث سيتم فيه استعراض التحدي الذي يشارك فيه طهاة وطاهيات سعوديات لاختيار الفائزين بإشراف لجنة التحكيم للمشاركة في تقديم إعاشة الحجاج في موسم الحج المقبل .

وضمن فعاليات المؤتمر، تشارك الشركة في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، أبرزها جلسة لرئيس مجلس الإدارة أ. محمد معاجيني عن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بجانب ورشة عمل عن استقطاب المواهب الوظيفية لسوق العمل في موسم الحج وذلك بالتكامل بين استراتيجية وزارة الحج وبرنامج ضيوف الرحمن ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ، إضافة لأكثر من 15 ورشة عمل بإشراف وزارة الحج داخل الجناح لمنسوبي أشرقت والزائرين عن تطوير كفاءات العاملين في الحج والعمرة مع منح شهادات حضور للورش بإعتراف الوزارة .

من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني، أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تأتي لاستعراض إنجازات أشرقت وإبراز مبادراتها المستقبلية التي تسعى لتطوير خدمات الحج والعمرة باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يواكب رؤية المملكة 2030، كما سيعلن عن عدد من الأعمال التي تغطي مختلف جوانب رحلة الحاج للفترة المقبلة، والإنجازات والعمل خلال المعرض على تكريم شركاء النجاح، وتكريم الفائزين بمسابقة الطهي “تغذية ثون”، والاحتفاء برعاة المبادرة ومجلة النسك.

فيما شدد الرئيس التنفيذي المهندس محمد بادغيش على أهمية المشاركة في المعرض كشريك استراتيجي لمؤتمر ومعرض الحج 2025 حيث يعد الأكبر عالميًا في مجاله، ويجمع قادة الفكر وصناع التغيير من مختلف الدول الإسلامية والجهات المتخصصة لاستعراض الابتكارات والمبادرات التي تسهم في تجويد تجربة الحاج والارتقاء بخدمات المنظومة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة لتطوير قطاع الحج والعمرة وتعزيز تنافسيته عالميًا.

وكانت مطوّفي حجاج الدول العربية “أشرقت” ، حصدت جائزتين في ختام بمؤتمر ومعرض خدمات الحج بنسخته الرابعة العام الماضي ، حيث حصلت أشرقت على جائزة التميز ضمن أفضل أجنحة في القطاع الخاص، كما فازت بجائرة أفضل تغطية إعلامية في المعرض .