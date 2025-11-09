القيادة تهنئ ملك مملكة كمبوديا بذكرى استقلال بلاده

البلاد (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة، لجلالة الملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.