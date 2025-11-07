بحضور وزير التعليم.. محافظ الأحساء يدشن 9 مشاريع مدرسية بقيمة 193 مليون ريال

البلاد (الأحساء)

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، (9) مشاريع مدرسية جديدة في مخططات وزارة الإسكان بمحافظة الأحساء، بتكلفة إجمالية بلغت (193) مليون ريال، وبسعة طلابية تجاوزت (6400) طالب وطالبة.

وجاء التدشين ضمن حفل جائزة عبدالوهاب الموسى للتميز التعليمي في دورتها الرابعة عشرة، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالأحساء في القاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل، بحضور عدد من القيادات التعليمية والإدارية.

وأكد سمو محافظ الأحساء أن هذه المشاريع التعليمية تمثل استمرارًا لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها محافظة الأحساء في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في الإنسان وتنمية الوطن، وأن هذه المشروعات الحديثة ستسهم في تحسين جودة الحياة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تحقق طموحات الطلاب والطالبات.

وأشاد سموّه بجهود وزارة التعليم في تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز البنية التحتية التعليمية، وتلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة، مؤكدًا أهمية التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لدعم التعليم كركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.