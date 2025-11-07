تألقت على مسرح أبو بكر سالم.. أنغام: هنا ألقى المحبة.. وموسم الرياض «يرفع الرأس»

* آل الشيخ يقدم دعماً كبيراً للفن والفنانين * السعودية بيتي الثاني وأجد فيها الاهتمام بالفن * سعيدة أني وسطكم في الرياض الحبيبة

عبدالله القحطاني (الرياض)

في أمسية طربية لا تُنسى، أشرقت أنغام على جمهورها في موسم الرياض، حيث ترنمت بشغف ومرددة ألحانًا شجية على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، لتصنع من ليل الخميس حكاية من الجمال والأصالة، امتزج فيها صوتها الدافئ بنبض القلوب التي حضرت من كل مكان لتعيش معها لحظات لا تقدر بثمن.

دخلت أنغام المسرح وسط تصفيق عارم وهتافات غامرة بالحب، فبادلت جمهورها التحية بابتسامة عفوية وكلمات صادقة قالت فيها: “وحشتوني جدًا.. وسعيدة إني في وسطكم في الرياض الحبيبة”. وأضافت أن الرياض باتت بيتها الثاني، إذ تجد فيها المحبة والاهتمام الراقي بالفن والموسيقى.

انطلق الحفل بأغنية “عمري معاك” التي أشعلت الأجواء منذ اللحظة الأولى، لتتوالى بعدها روائعها التي رددها الجمهور عن ظهر قلب، من بينها “حالة خاصة جدًا، وسيبتلي قلبي، ويا ريتك فاهمني”، التي اختتمت بها الحفل وسط موجة من المشاعر والتصفيق.

كما أطربت الحضور بأغنيات خالدة مثل “قلبي معاه، وسيدي وصالك، ونجوم الليل”، بصحبة توزيعات موسيقية راقية منحت الأمسية لمسة أنيقة تليق بتاريخها الفني العريق. وفي لحظة مؤثرة، تم تكريم الفنانة أنغام تقديرًا لمسيرتها الغنائية الحافلة، وإسهاماتها الكبيرة في إثراء الفن العربي، حيث ارتسمت على وجهها ملامح الفخر والامتنان.

وجاءت المفاجأة الكبرى حين أعلنت إدارة موسم الرياض عن إقامة حفل خاص لأنغام في 31 ديسمبر المقبل، احتفاءً بمسيرتها ومساحات الجمال التي صنعتها في قلوب جمهورها، وسط تصفيقٍ حارٍ وهتافاتٍ غامرة بالحب.

وعبّرت أنغام عن امتنانها قائلة: “كل الحب والتقدير للمملكة العربية السعودية وموسم الرياض.. هنا دايمًا ألقى المحبة والاهتمام بالفن الجميل”. كما وجهت شكرها العميق إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ بقولها: “أشكره على كل الدعم الكبير الذي يقدمه للفن والفنانين، وعلى موسم رائع يرفع الرأس”.

واختُتمت الليلة على أنغام التصفيق والدموع والابتسامات، حيث غادرت أنغام المسرح وسط وقفة إعجاب طويلة من جمهورها الذي لم يشأ أن تنتهي الأمسية. كانت تلك الليلة لوحة موسيقية استثنائية، وقعتها أنغام بصوتها الذي لا يشبه إلا نفسه، تاركة خلفها وعدًا بلقاءٍ جديد.. على إيقاع الحب والطرب.

