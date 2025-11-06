تعاون سعودي – تركي في مجال الخدمات الاجتماعية

بلاد (الدوحة)
وقّع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في جمهورية تركيا ماهينور أوزدمير غوكتاش، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات الاجتماعية، وذلك على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة بدولة قطر.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الأسرة، والمرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تطوير الخدمات الاجتماعية ورفع جودة الحياة. وشهد اللقاء بحث سبل الشراكة المستقبلية واستعراض أبرز التجارب والمبادرات في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية، بما يعزّز التكامل في الجهود التنموية بين المملكة وتركيا.
