ملك ماليزيا يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة

البلاد (الرياض)

غادر الرياض اليوم، جلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، ملك ماليزيا، والوفد المرافق له.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، وسفير ماليزيا لدى المملكة داتوك وان زايدي وان عبدالله، ومدير شرطة المنطقة المكلّف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.