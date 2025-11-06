إطلاق مبادرة تمكين المنشآت الصغيرة.. وتدشين النسخة الثالثة من «مسرعة الأمن السيبراني»

من جهة ثانية، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة مع ذراعها التقني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، مبادرة “تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأمن السيبراني”، الهادفة إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، من خلال تقديم حلول فحص وإدارة الثغرات السيبرانية، بما يسهم في ضمان استمرارية الأعمال لديها وتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لملتقى بيبان 25 الذي تنظمه “منشآت” تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”.

وتستهدف المبادرة أكثر من 500 منشأة من خلال إجراء الرصد المتواصل لتقديم حلول فحص وإدارة الثغرات السيبرانية بغرض تعزيز مستوى الحماية للأصول التقنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر مجموعة من الأدوات المتمثلة بالتقارير الدورية والتحليل المتقدم والتوصيات العملية لتمكين تلك المنشآت من حماية أنظمتها وبياناتها من المخاطر السيبرانية بشكل فعّال، حيث تأتي المبادرة تكاملًا مع أدوار الجهات الوطنية من القطاع الخاص في القيام بمسؤولياتها تجاه أمنها السيبراني، لما يمثله القطاع من ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني.