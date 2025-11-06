إطلاق مبادرة تمكين المنشآت الصغيرة.. وتدشين النسخة الثالثة من «مسرعة الأمن السيبراني»

البلاد (الرياض)
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثالثة من “مسرعة الأمن السيبراني”؛ الهادف إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتحفيز الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، ودعم نمو الشركات الناشئة المحلية في القطاع، وتشجيع الابتكار لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، وذلك ضمن برنامج “ريادة الأعمال في الأمن السيبراني”.
ودعت الهيئة رواد الأعمال والشركات المحلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني إلى التسجيل في البرنامج ابتداءً من اليوم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.nca.gov.sa.
وتستهدف المسرعة في نسختها الثالثة دعم الشركات المحلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وتنمية قدراتها من خلال توفير جلسات إرشادية واستشارية يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين في المجال، ويشتمل على مجموعة من الزيارات الميدانية، لاستكشاف أفضل التجارب العالمية الناجحة في مجال ريادة الأعمال، والاطلاع على أحدث التوجهات المبتكرة والواعدة في قطاع الأمن السيبراني، كما يتضمن البرنامج التدريب على الإستراتيجيات الحديثة لتسويق المنتجات والتعرّف على تقنيات الترويج لجذب العملاء والمستثمرين، وذلك بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”.
وبيّنت الهيئة أن مسرعة الأمن السيبراني تُعد أحد الممكّنات الرئيسة لتشجيع الابتكار وإيجاد أفضل الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، وتنمية سوق الأمن السيبراني في المملكة، وتوفير الدعم المالي للشركات المنضمة للبرنامج، وتقديم ورش عمل متخصصة، ومجموعة من الإرشادات والتوجيهات للشركات الساعية للتوسع في المجال.
من جهة ثانية، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة مع ذراعها التقني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، مبادرة “تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأمن السيبراني”، الهادفة إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، من خلال تقديم حلول فحص وإدارة الثغرات السيبرانية، بما يسهم في ضمان استمرارية الأعمال لديها وتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لملتقى بيبان 25 الذي تنظمه “منشآت” تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”.
وتستهدف المبادرة أكثر من 500 منشأة من خلال إجراء الرصد المتواصل لتقديم حلول فحص وإدارة الثغرات السيبرانية بغرض تعزيز مستوى الحماية للأصول التقنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر مجموعة من الأدوات المتمثلة بالتقارير الدورية والتحليل المتقدم والتوصيات العملية لتمكين تلك المنشآت من حماية أنظمتها وبياناتها من المخاطر السيبرانية بشكل فعّال، حيث تأتي المبادرة تكاملًا مع أدوار الجهات الوطنية من القطاع الخاص في القيام بمسؤولياتها تجاه أمنها السيبراني، لما يمثله القطاع من ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني.
