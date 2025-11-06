إطلاق «غرفة حالة التعليم والتدريب» في ملتقى الحكومة الرقمية

البلاد (الرياض)

أطلق رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، اليوم، “غرفة حالة التعليم والتدريب”، في ملتقى الحكومة الرقمية 2025م، التي تُعد منصة وطنية حديثة لتحليل وعرض بيانات التعليم والتدريب في المملكة، ومتابعة الأداء وفق مؤشرات وطنية تسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز جودة التعليم والتدريب، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتهدف “غرفةُ حالة التعليم والتدريب” إلى تحويل البيانات الضخمة إلى معلومات دقيقة، تُسهم في تشخيص الأداء وتفسير الفجوات وتقدير الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجودة التعليم والتدريب، وهي إسهاماتٌ تُمَكِّنُ متخذي القرار مِنْ دعم قراراتهم الاستراتيجية المتعلقة بالتعليم، وذلك بالاستفادة من بيانات التقويم المرتبطة بمنظومة التعليم والتدريب، التي يَرْبُو عددُها على 23 مليار نقطة بيانات من مستودع البيانات، وتتضمن الغرفة أكثر من 3.5 مليار قيمة رقمية تمثل الإحصاءات الوصفية والاستدلالية، وتتيح عرض مؤشرات فورية عبر ما يَزيد على 300 لوحةِ معلوماتٍ تفاعلية، تَشْمَلُ قطاعات التعليم والتدريب المتنوعة، بالإضافة إلى أكثر من 60 تحليلاً ومنظورًا مؤسسيًا وقطاعيًا.

وتُعد الغرفة خطوة نوعية في تطوير منظومة المتابعة الوطنية لقطاعي التعليم والتدريب، إذ تَجْمَعُ البيانات من مصادر متعددة، وتقدم تحليلاً شاملاً بزاوية 360 درجة عن واقع الأداء في التعليم والتدريب والعوامل المؤثرة فيه، ما يعزز من كفاءة التخطيط وسياسات التحسين، ويدعم التنمية الوطنية في مجال القدرات البشرية.

وتمثل الغرفة أحد الممكنات الأساسية في رحلة التحول نحو التحليل الذكي للبيانات واتخاذ القرارات المبنية على البراهين، مثمنًا معاليه جهود الفرق الوطنية التي أسهمت في تطوير الغرفة لتكون نموذجًا وطنيًا رائدًا في مجال حوكمة البيانات وجودتها واستثمارها، بما يخدم التعليم والتدريب في المملكة.