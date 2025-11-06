المفتي والسديس يبحثان تعزيز الشراكة والتكامل بين «الإفتاء» و«كبار العلماء» ورئاسة الحرمين

البلاد (الرياض)

استقبل سماحة‎ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، في مكتبه بمقر الرئاسة بالرياض، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعددًا من أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين.

وهنأ السديس خلال الاستقبال، سماحة المفتي العام بالثقة الملكية بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين رئاسة الإفتاء ورئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين، إلى جانب تعزيز الشراكة والتكامل بين هيئة كبار العلماء ورئاسة الحرمين في مجالات الإرشاد والتوجيه، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، ونشر العلم الشرعي بين زائري وقاصدي الحرمين الشريفين.

كما استعرض الدكتور السديس جهود الرئاسة في تطوير المنظومة الدينية بالحرمين، ومبادراتها في تعزيز القيم الإسلامية المعتدلة، وخدمة الحجاج والمعتمرين من خلال برامج علمية وإرشادية نوعية.

ونوه مفتي عام المملكة بما تقدمه الرئاسة من جهود مباركة في خدمة الحرمين الشريفين، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الجهتين في نشر العلم الشرعي خاصة ما يتصل بمناسك الحج والعمرة، ودعم برامج التواصل العلمي بين العلماء والدعاة في الحرمين الشريفين وهيئة كبار العلماء.

ودعا سماحته الله أن يوفق العاملين في الرئاسة لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة الإسلام والمسلمين في هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية التي تشرف بولاة أمرها وأهلها بخدمة الحرمين الشريفين.

‎ حضر الاستقبال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء والأمين العام للجنة الدائمة للفتوى المشرف العام على مكتب المفتي العام الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.