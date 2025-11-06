«الصناعة» تطرح مجمعات تعدينية للمنافسة في الرياض ومكة المكرمة

البلاد (الرياض)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن طرح عددٍ من المجمعات التعدينية للمنافسة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة؛ في إطار سعيها إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وتحفيز الاستثمار، وتنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمشاريع التعدينية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن المجمعات المخصّصة للمنافسة تشمل مجمّعين في منطقة الرياض، هما مجمع خام الرمل جنوب الدلم بمحافظة الدلم، وتبلغ مساحته 2.48 كيلومتر مربع، ومجمع خام الرمل والردميات جنوب الحائر بمدينة الرياض، على مساحة 15.23 كيلومترًا مربعًا، إضافة إلى مجمع لخام الرمل والردميات بالجبيهة في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، وتبلغ مساحته 45.57 كيلومترًا مربعًا.

وأفاد الجراح بأن فترة استقبال الطلبات تمتد من 23 نوفمبر 2025 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك عبر منصة “تعدين” الرقمية، مشيرًا إلى أن مراحل المنافسة تتضمن التسجيل في المنافسة، وتأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة، وإعلان نتائج المزايدة وأسماء الشركات الفائزة.

وتهدف الوزارة من تخصيص المجمعات التعدينية إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، وتعزيز معايير الحوكمة، وحماية مواقع التعدين من التعديات غير النظامية، إضافة إلى تنمية المناطق المجاورة لمواقع الأنشطة التعدينية.