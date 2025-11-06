لجنة التعليم الإلكتروني بدول التعاون تقترح لتطوير نموذج لغوي خليجي موحد

البلاد (الرياض)

استضافت المملكة ممثلةً بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم، الاجتماع “الرابع والعشرين” للجنة مسؤولي التعليم الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور مدير إدارة التعليم بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة عمداء ومسؤولي التعليم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي من مختلف دول المجلس، وعدد من الخبراء في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون والتكامل الخليجي لتطوير التعليم الإلكتروني، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يدعم جهود دول المجلس في تطوير منظومات تعليمية مبتكرة تواكب متطلبات المستقبل.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الرئيسة، من أبرزها التوجهات الإستراتيجية في الذكاء الاصطناعي، وحوكمته في التعليم، وتطبيقاته العملية في تطوير بيئات التعلم، حيث شهدت الجلسات استعراضًا لعدد من التجارب المحلية والإقليمية الرائدة في الجامعات السعودية والخليجية، ومناقشة الأطر والسياسات التنظيمية التي تعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة في التعليم، بما يسهم في رفع جودة التعليم الإلكتروني، وتوسيع الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار وترسيخ التكامل الخليجي في هذا المجال.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار العمل الخليجي المشترك لمواكبة التطورات العالمية والتغيرات المتسارعة في التعليم الإلكتروني، إذ شهدت التوصيات الختامية التي أقرتها اللجنة اعتماد التوجهات الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي التي اقترحها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بصفته نموذجًا مرجعيًا يمكن مواءمته مع إستراتيجيات اللجنة، إضافة إلى اقتراح تطوير نظام لغوي خليجي موحّد (Gulf LLM) للإسهام في تمكين أنظمة التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.