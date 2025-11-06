انطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للقهوة والشوكولاتة 2025

البلاد (جدة)

انطلقت فعاليات معرض جدة الدولي للقهوة والشوكولاتة 2025، وسط مشاركة واسعة من نخبة صُنَّاع القهوة والشوكولاتة ورواد الأعمال والمبدعين في هذا المجال.

ويُعد المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام بفندق هيلتون جدة, منصة سنوية تجمع المهتمين والمستثمرين والخبراء في قطاع القهوة والشوكولاتة؛ بهدف تعزيز تبادل الخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات، ودعم وتمكين رواد الأعمال السعوديين في هذا المجال الحيوي.

ويتضمن المعرض إقامة بطولة القهوة والشوكولاتة السعودية الأولى من نوعها، إلى جانب عددٍ من ورش العمل والمسابقات والجلسات الحوارية التي يقدمها مختصون في فنون تحضير القهوة وصناعة الشوكولاتة، إضافة إلى عروض مباشرة للتذوق وجلسات تعريفية بأحدث التقنيات والمنتجات في هذا القطاع المتنامي.

وأوضحت اللجنة المنظمة على المعرض أن تنظيم الحدث يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه والفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن نسخة هذا العام تتميز ببرامجها التفاعلية التي تسهم في تعزيز مكانة جدة بصفتها مركزًا اقتصاديًا وسياحيًا يستقطب الفعاليات الدولية الكبرى.