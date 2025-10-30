الأولى

وزير الاقتصاد ووزيرة التجارة الكولومبية يناقشان فرص التعاون بين البلدين

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      30 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
 البلاد (الرياض)
اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم مع وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الكولومبية، ديانا مارسيلا موراليس، وذلك على هامش أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
وناقش الاجتماع، فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.
Alaa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *