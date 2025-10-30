وزير الاقتصاد ووزيرة التجارة الكولومبية يناقشان فرص التعاون بين البلدين

البلاد (الرياض)

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم مع وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الكولومبية، ديانا مارسيلا موراليس، وذلك على هامش أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وناقش الاجتماع، فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.