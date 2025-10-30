وزير الشؤون الإسلامية يدشّن معرض “الأمن الفكري وعي ومسؤولية” بمحافظة القرى

البلاد (الباحة)

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، معرض “الأمن الفكري وعي ومسؤولية” بمحافظة القرى، ضمن البرنامج العام لفرع الوزارة بمنطقة الباحة “وقاية”، الذي تُقيمه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بيدة، وذلك خلال زيارته التفقدية الحالية لقطاعات الوزارة بالمنطقة.

واطّلع معالي الوزير خلال جولة على المعرض على أجنحته التي تتناول مفاهيم الأمن الفكري ودور المساجد والدعاة والخطباء في تعزيز الوعي والانتماء الوطني، إلى جانب ركنٍ خاص لتوعية الجاليات يُقدّم مواد دعوية وتوعوية مترجمة إلى عدة لغات لنشر قيم الوسطية والاعتدال، والتحذير من الفكر المتطرف والانحرافات السلوكية.

ويستمر المعرض أربعة أيام، فيما تمتد فعاليات البرنامج العام “وقاية” لمدة شهر كامل في محافظات المنطقة، متضمّنةً برامج دعوية وتوعوية تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري، وتحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة، ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية، وتوعية الجاليات بمخاطر الفكر الدخيل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان الواعي المتمسك بقيمه وهويته الوطنية.