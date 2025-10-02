زيلينسكي: روسيا قادرة على انتهاك أجواء أوروبا.. ودعوة لتشكيل قوات استجابة سريعة

البلاد (كييف)

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة ألقاها خلال القمة الأوروبية المنعقدة في كوبنهاغن، من خطورة التهديدات الروسية على أمن القارة، مؤكداً أن موسكو تمتلك القدرة على انتهاك الأجواء الأوروبية “في أي مكان”. وأوضح أن ما شهدته بولندا ودول شمال أوروبا من محاولات اختراق جوي بالمسيّرات، يثبت أن الخطر قد يمتد إلى أوروبا الغربية والجنوبية، داعياً إلى تشكيل قوات استجابة ودفاع سريعة للتعامل مع هذه الهجمات.

القمة، التي يشارك فيها نحو 50 زعيماً أوروبياً، تركز على الحرب في أوكرانيا ومستقبل الأمن الأوروبي، إلى جانب ملفات الأمن الاقتصادي، مكافحة تهريب المخدرات والهجرة. وتأتي بعد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 في العاصمة الدنماركية، وسط تأكيد على تعزيز دعم كييف ومناقشة سبل حماية القارة من التصعيد الروسي المتواصل.

من جانبها، شددت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، على أهمية كلمة زيلينسكي أمام “المجموعة السياسية الأوروبية”، معتبرة أن التعاون المشترك بين دول القارة بات ضرورة لتعزيز استقرارها وأمنها في مواجهة التحديات المتنامية.