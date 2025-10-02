وزير الصحة يبحث مع وزير الثقافة السوري تعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والثقافي

البلاد (الرياض)
استقبل وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، وزير الثقافة في الجمهورية العربية السورية محمد ياسين صالح، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك بما يدعم التكامل بين مجالي الثقافة والصحة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تعزيز الثقافة الصحية في سوريا، ويعكس تضافر الجهود بين القطاعين لخدمة الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة.
وشملت الزيارة جولة وزير الثقافة السوري بمركز القيادة والتحكم ومستشفى صحة الافتراضي، الذي يُعد الأكبر من نوعه عالميًّا في تقديم خدمات الرعاية الصحية -عن بُعد- عبر التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
واستُعرضت خلال الجولة تجربة الربط الرقمي بين المستشفى الافتراضي ووزارة الصحة السورية، التي مكّنت من تسهيل الوصول للاستشارات الطبية التخصصية وربط الكوادر الصحية بين البلدين، بما يعزز الاستفادة من الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الصحية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز أطر التعاون بين الجانبين، بما يرسخ التكامل بين الجانبين الصحي والثقافي، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
