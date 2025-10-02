البيت الأبيض: ترمب يحدد «خطاً أحمر» لرد حماس بشأن خطة غزة

البلاد (واشنطن)

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيضع خطاً أحمر لأي رد من حركة حماس على خطته بشأن غزة، مشيرة إلى أن واشنطن تأمل وتترقب موافقة الحركة على المبادرة. جاء ذلك في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، بعد يومين من منح ترامب حماس مهلة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام للرد على خطته المدعومة أميركياً.

وتنص الخطة الأميركية، الصادرة في 29 سبتمبر، على وقف كامل لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين خلال 72 ساعة، وتسليم جثامين القتلى، إضافة إلى وضع غزة تحت إدارة خارجية انتقالية مع منح السكان حرية المغادرة والعودة.

لكن حماس أبلغت الوسطاء في الدوحة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الشروط، معربة عن تحفظات على بنود جوهرية، أبرزها ضمان التزام إسرائيل بوقف الحرب، وضع جداول زمنية واضحة لانسحاب قواتها، إضافة إلى الاعتراض على بند “نزع سلاح الحركة”.

المصادر الفلسطينية أكدت أن الفصائل لا تزال تجري مشاورات داخلية، مشيرة إلى وجود اختلافات بين الصيغة التي عرضت على القادة العرب وتلك التي تسلمتها الحركة، مع التشديد على ضرورة ضمانات دولية لتفادي تكرار سيناريو لبنان.

في المقابل، أوضح البيت الأبيض أن الملف بيد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف والرئيس ترامب، مؤكداً أن مناقشات حساسة تجري حالياً حول الخطة، دون صدور بيانات إضافية في الوقت الراهن.